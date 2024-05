Talianska Liga severu chce odstrániť vlajku EÚ z verejných úradov

Rím 16. mája (TASR) - Talianska pravicová strana Liga severu (LN) vo štvrtok vyhlásila, že chce zmeniť zákon a odstrániť vlajku Európskej únie z verejných úradov v krajine, čím hodlá posilniť svoj euroskeptický mandát pred júnovými voľbami do Európskeho parlamentu. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Líder strany Matteo Salvini, ktorého volebné úspechy v uplynulých rokoch upadli, obnovil radikálnu platformu, aby prilákal euroskeptických voličov a zvýšil podporu svojej strany, ktorá je súčasťou koalície talianskej premiérky Giorgie Meloniovej.



Senátor Claudio Borghi - presvedčený euroskeptik a kandidát vo voľbách do Európskeho parlamentu - povedal, že pred úradmi by mala byť vyvesená len talianska štátna vlajka spolu so štandardami reprezentujúcimi príslušné regióny.



Borghi dodal, že predloží návrh na zrušenie zákona z roku 1998, ktorý vyžaduje, aby na talianskych verejných úradoch viala vlajka Európskej únie, čo označil za nezmysel.



LN je v Európskom parlamente súčasťou radikálnej pravicovej skupiny s názvom Identita a demokracia (ID), do ktorej patria tiež francúzske Národné združenie (RN), Slobodná strana Rakúska (FPÖ) či Alternatíva pre Nemecko (AfD).



ID je v súčasnosti šiestou najväčšou skupinou v Európskom parlamente, ale najnovšie prieskumy verejnej mienky jej prisudzujú štvrtú pozíciu - mierne za liberálmi, pričom sa očakáva, že RN dosiahne vo Francúzsku mimoriadne výrazné zisky.



LN, ktorá v ostatných eurovoľbách v roku 2019 získala 34 percent hlasov, má teraz v prieskumoch len zhruba deväť percent, pričom Meloniovej strana Bratia Talianska (FdI) je s 27 percentami najpopulárnejším politickým subjektom v Taliansku a nahradila LN na čele talianskej pravice.



Salvini v rámci snahy o oživenie strany navrhol za svojho kandidáta Roberta Vannacciho - armádneho generála, ktorý minulý rok vyvolal pobúrenie vydaním knihy znevažujúcej komunitu LGBTQ, migrantov, menšiny a feministky.