Talianska loď priviezla do Albánska druhú skupinu migrantov

Rím 8. novembra (TASR) - Loď talianskeho námorníctva priviezla v piatok do albánskeho prístavu Shëngjin v poradí už druhú skupinu ôsmich žiadateľov o azyl pozostávajúcu zo šiestich Egypťanov a dvoch Bangladéšanov, informovalo talianske ministerstvo vnútra. Stalo sa tak napriek októbrovému rozhodnutiu súdu v Ríme, ktorý nariadil prvú skupinu migrantov z týchto krajín poslať z albánskych centier do Talianska, píše TASR podľa správ agentúr AFP a AP.



Migrantov priviezla do Albánska loď Libra - tá istá ako v prípade prvej skupiny. Podľa AP loď vyplávala v stredu z talianskeho ostrova Lampedusa. Migranti teraz poputujú do prijímacieho centra, kde sa budú posudzovať ich žiadosti o azyl.



Rímsky súd koncom októbra neodobril zadržiavanie 12 migrantov, ktorých do Albánska previezla talianska loď ako vôbec prvú takúto skupinu v súlade s kontroverznou dohodou Ríma s Tiranou. Podľa tejto dohody mohli byť do migračných centier v Albánsku posielaní migranti pochádzajúci z bezpečných krajín. Ocitli sa však medzi nimi aj Egypt a Bangladéš, ktoré za také nepovažuje Súdny dvor Európskej únie. Rímsky súd v súlade s týmto verdiktom tak migrantom povolil návrat do Talianska.



Talianska vláda však rozhodnutie súdu označila za zaujaté a následne prijala dekrét, v ktorom stanovuje nový zoznam tzv. bezpečných krajín s tým, že ho môže neskôr aktualizovať. Na prvý takýto zoznam následne vláda zaradila dovedna 19 údajne bezpečných krajín vrátane Egypta a Bangladéša.



Bolonský súd medzičasom požiadal Súdny dvor Európskej únie o preskúmanie dekrétu, čo by mohlo spôsobiť ďalšie právne ťahanice a prípadný návrat migrantov. Talianska pravicová premiérka Giorgia Meloniová obviňuje tamojšiu justíciu zo zasahovania do politických záležitostí krajiny.



Kontroverzná migračná dohoda, ktorú vlani uzavrelo Taliansko s Albánskom, sa vzťahuje na dospelých migrantov mužského pohlavia, ktorých zachytili plavidlá talianskeho námorníctva alebo pobrežnej stráže v medzinárodných vodách. Pochádzať tiež musia z tzv. bezpečných krajín. Ich žiadosti o azyl potom posúdia v dvoch albánskych centrách prevádzkovaných Talianskom a v súlade s predpismi tejto krajiny.



Do Talianska sa následne vrátia tí migranti, ktorých žiadosti budú posúdené kladne, zatiaľ čo zamietnutým azylantom bude hroziť deportácia do vlasti. Taliansko sa dohodou s Tiranou stalo prvou členskou krajinou EÚ, ktorá bude vybavovať žiadosti o azyl mimo územia Únie.