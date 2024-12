Talianska novinárka zadržiavaná v Iráne je v dobrom zdravotnom stave

Rím 28. decembra (TASR) - Iránskou políciou zadržiavaná talianska novinárka Cecilia Salová je v dobrom zdravotnom stave a nachádza sa sama v cele teheránskej väznice. V sobotu o tom informoval šéf talianskej diplomacie Antonio Tajani, ktorý vyzval médiá na čo najväčšiu diskrétnosť v súvislosti s prípadom. TASR sa odvoláva na agentúru ANSA.



Salovú na základe neznámych obvinení vzala iránska polícia do väzby ešte 19. decembra. Prípad pozorne sleduje aj talianska premiérka Giorgia Meloniová a vyvíja všetko úsilie, aby sa novinárka vrátila domov, oznámil vo vyhlásení úrad predsedníčky vlády. Tento cieľ sa podľa jej slov realizuje aktivovaním všetkých možných dialógov a s potrebnou opatrnosťou. Na zdržanlivosť vyzvala tiež médiá.



"Cecilia Salová už dvakrát hovorila so svojimi rodičmi. Včera (piatok) ju asi na pol hodinu navštívil náš veľvyslanec v Iráne," prezradil Tajani.



Salová (29) je korešpondentka denníka Il Foglio a autorka podcastov. Podľa ministerstva zahraničných vecí vykonávala v Iráne svoju novinársku prácu.



Denník La Repubblica informoval, že novinárka mala novinárske vízum a po asi desiatich dňoch sa chystala vrátiť do Talianska, keď ju zadržali. Publikovala viacero správ o situácii v Iráne po páde režimu prezidenta Bašára Asada v Sýrii, ktorý Teherán podporoval.