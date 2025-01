Talianska opozícia sa pýta vlády na prepustenie Líbyjčana

Rím 22. januára (TASR) - Talianska opozícia a skupiny na ochranu ľudských práv vyjadrili v stredu pobúrenie nad tým, že súd v Taliansku nariadil prepustenie líbyjského veliteľa, na ktorého Medzinárodný trestný súd (ICC) vydal zatykač. Usáma Andžím - známy aj ako Usáma al-Masrí - bol prepustený len na základe údajnej procesnej chyby pri jeho zatýkaní, informovala agentúra AP, píše TASR.



Al-Masrího zadržali v nedeľu v Turíne na základe zatykača ICC, ktorý ho obviňuje z vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti spáchaných vo väznici Miítíga v Líbyi od roku 2011.



Al-Masrí totiž vedie pobočku Reformného a rehabilitačného ústavu v Tripolise - siete detenčných centier, ktoré prevádzkujú vládou podporované špeciálne jednotky a ktoré sú známe mimoriadne ťažkými životnými podmienkami a zlým zaobchádzaním so zadržiavanými.



Rímsky odvolací súd však v utorok nariadil al-Masrího prepustenie na slobodu a na palube lietadla talianskych tajných služieb ho poslal späť do Líbye. Ako dôvod pre tento postup sa uvádza procesná chyba pri Líbyjčanovom zatýkaní.



V rozhodnutí súdu sa špecifikuje, že minister spravodlivosti Carlo Nordio mal byť o zatknutí informovaný vopred, keďže práve jeho rezort má na starosti vzťahy s ICC.



Poslanci talianskych opozičných strán v stredu v parlamente kritizovali rozhodnutiu súdu i postoj ministra Nordia, od ktorého žiadali vysvetlenie. Demokratická strana požadovala, aby premiérka Giorgia Meloniová predstúpila pred parlament a vyjadrila sa k tomuto prípadu, ktorý vyvoláva vážne otázky vzhľadom na prípady zlého zaobchádzania v líbyjských detenčných zariadeniach. Obvinený z neho je aj al-Masrí.



Spravodajský web Euronews napísal, že Taliansko má úzke väzby na celosvetovo uznávanú líbyjskú vládu v Tripolise. Akýkoľvek súdny proces s al-Masrím v Haagu by mohol znamenať aj neželané upriamenie pozornosti na migračnú politiku Ríma a jeho podporu líbyjskej pobrežnej stráže, ktorú financuje s cieľom zabrániť odchodu migrantov.



Skupiny na ochranu ľudských práv zdokumentovali v líbyjských zadržiavacích zariadeniach pre migrantov závažné prípady zlého zaobchádzania a obvinili Taliansko zo spoluzodpovednosti za tento stav.



"Je veľmi dôležité vedieť, prečo bol al-Masrí v Taliansku a prečo ho napriek medzinárodnému zatykaču tak rýchlo prepustili," upozornil poslanec za Demokratickú stranu Paolo Ciani. Podľa neho všetko svedčí o tom, že šlo o politické rozhodnutie.



Humanitárne organizácie Mediterranea Saving Humans a Refugees in Libya označili rozhodnutie talianskych úradov v súvislosti s al-Masrím za hanebné.



Podľa líbyjského aktivistu Tárika Lamlúma, spolupracujúceho s ľudskoprávnou organizáciou Beládí, ktorá sa zameriava na migrantov v Líbyi, však bolo prepustenie al-Masrího Talianskom očakávané. Vysvetlil, že al-Masrího prepustenie poukazuje na silu vplyvu milícií, ktoré kontrolujú tok migrantov do Európy cez líbyjské pobrežie.



Web Euronews vysvetlil, že milície v západnej Líbyi sú súčasťou štátnych zložiek, ktorých úlohou je zachytávať migrantov na mori, a riadia aj štátne zadržiavacie centrá. Milície tak profitujú z miliónových finančných prostriedkov, ktoré EÚ poskytuje Líbyi na zastavenie prílevu migrantov do Európy. Časť týchto polovojenských zložiek pritom vedú velitelia, na ktorých OSN uvalila sankcie za zlé zaobchádzanie s ľuďmi v detenčných zariadeniach.