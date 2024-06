Talianska opozícia sa spojila v odpore proti reformám Meloniovej vlády

Rím 19. júna (TASR) - Talianska opozícia v utorok v Ríme zorganizovala protestné zhromaždenie proti kontroverzným ústavným reformám, ktoré sa snaží presadiť krajne pravicová vláda premiérky Giorgie Meloniovej. Ako informovala agentúra AFP, podľa kritikov by tieto reformy rozdelili Taliansko na bohatý sever a chudobnejší juh, zbavili by parlament právomocí a ohrozili nezávislosť súdnictva.



Na proteste sa zúčastnilo okolo 2000 ľudí. AFP upozornila na to, že šlo o prvý spoločný protest opozície. Zúčastnili sa na ňom predstavitelia vedenia stredoľavej Demokratickej strany (PD), antisystémového Hnutia piatich hviezd (M5S) a Aliancie zelených, ako aj ľavice (AVS).



Elly Schleinová (PD), Giuseppe Conte (M5S), Nicola Fratoianni a Angelo Bonelli (AVS) odsúdili reformy, ktoré pretláča každá z troch pravicových a krajne pravicových strán pri moci: Bratia Talianska (FdI) - postfašistická strana premiérky Meloniovej, krajne pravicová Liga Mattea Salviniho a strana Vpred Taliansko (FI).



Jedna z vládou navrhovaných zmien ústavy bola medzičasom - v utorok - schválená talianskym Senátom.



Táto reforma stanovuje, že v budúcnosti bude premiér volený priamo občanmi na päť rokov a koalícia podporujúca víťazného kandidáta bude mať k dispozícii najmenej 55 percent kresiel v oboch komorách parlamentu, aby sa zabezpečila funkčná väčšina.



Kým Meloniová túto reformu v statuse na sieti X označila v utorok za "prvý krok vpred k posilneniu demokracie a poskytnutiu stability našim inštitúciám", opozícia vníma zmeny tak, že parlament sa dostane pod kontrolu vlády.



Agentúra AFP poznamenala, že osud vládou presadzovaných ústavných reforiem zostáva neistý, pretože každá revízia talianskej ústavy musí byť prijatá dvakrát: oboma komorami parlamentu za rovnakých podmienok a s minimálnym časovým odstupom troch mesiacov medzi každým hlasovaním.



Získaných 109 hlasov v Senáte pritom výrazne zaostáva za dvojtretinovou väčšinou, ktorá je v Taliansku potrebná v oboch komorách na zmenu ústavy. Očakáva sa, že takúto väčšinu nedosiahne ani v Poslaneckej snemovni. V takomto prípade budú musieť rozhodnúť občania v referende.



Keď sa takéto referendum konalo naposledy v roku 2016, vtedajší predseda vlády Matteo Renzi hlasovanie prehral a musel odstúpiť z funkcie, pripomína DPA.



Pravicová vláda v Ríme chce touto reformou bojovať proti chronickej nestabilite talianskych vlád.



Od konca druhej svetovej vojny sa v Taliansku vystriedalo takmer 70 vlád. Hoci mnohí súhlasia s tým, že politický systém je preto potrebné zmeniť, opozícia reformu Meloniovej vlády ostro kritizuje.