Talianska pobrežná stráž pátra po migrantoch z prevrátanej lode

Rím 21. februára (TASR) - Talianska pobrežná stráž v sobotu pátrala po desiatkach migrantov z lode, ktorá sa prevrátila pri pobreží talianskeho ostrova Lampedusa ležiaceho v Stredozemnom mori.



Vo vyhlásení zverejnenom agentúrou AFP v sobotu večer pobrežná stráž uviedla, že "v tejto fáze bolo pri Lampeduse zachránených celkovo 45 migrantov". Všetci zachránení sú muži.



Pobrežná stráž pokračuje v pátraní po ďalších nezvestných, a to za pomoci dvoch plavidlách pobrežnej stráže s leteckou podporou vrtuľníka. Podľa výpovedí zachránených je nezvestných päť ľudí.



Pobrežná stráž predtým informovala, že plavidlo sa prevrátilo v noci na sobotu, keď jej príslušníci presúvali ilegálnych migrantov na svoje vlastné člny vyslané z ostrova Lampedusa.



Ostrov Lampedusa sa nachádza medzi Sicíliou, Tuniskom a Líbyou. Úradníci nespresnili, odkiaľ migranti pochádzajú.



Záchranná operácia nasledovala po "obzvlášť intenzívnym piatku, keď bol hlásený veľký počet plavidiel prepravujúcich migrantov", informovala pobrežná stráž.



Tento rok sa loďami do Talianska dostalo už vyše 2900 migrantov. V porovnaní s bilanciou z minulého roku ide o nárast - vlani sa za rovnaké obdobie na talianskom pobreží vylodilo 2065 migrantov.



V roku 2020 do Talianska po mori dostalo celkovo 34.150 migrantov, čo bol výrazný nárast v porovnaní s rokom 2019, keď ich zaznamenali 11.477.