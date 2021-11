Talianska pobrežná stráž zachránila vyše 300 migrantov

Rím 14. novembra (TASR) - Talianska pobrežná stráž zachránila pri južnom pobreží krajiny vyše 300 migrantov - mladých mužov a chlapcov pochádzajúcich väčšinou z Egypta, ktorí sa plavili na rybárskom člne v rozbúrenom mori. Informovala o tom v nedeľu agentúra AP.



Záchranná akcia sa začala v sobotu večer a trvala do nedeľňajšieho rána. Dovedna 303 migrantov sa podarilo dostať do bezpečia a vylodili sa v prístave Roccella Jonica v Kalábrii.



Dobrovoľníci z Červeného kríza rozdali utečencom plastovú obuv, deky, potraviny i ochranné rúška proti koronavírusu. Miestne úrady tam nedávno zriadili stany slúžiace ako dočasné ubytovanie pre migrantov, ich kapacita je však len 120 ľudí.



Od začiatku tohto roku do 12. novembra sa do Talianska doplavilo už 57.833 migrantov. Vlani išlo za rovnakú dobu o viac než 31.000 osôb. V roku 2019, v čase, keď sa vtedajší protiimigračne zameraný minister vnútra Matteo Salvini humanitárnym záchranným plavidlám bránil v tom, aby utečencov priviedli na taliansku pevninu, sa do krajiny dostalo len takmer 10.000 migrantov.



Hoci väčšina migrantov, ktorí sa chcú dostať do Talianska cez Stredozemné more, vyráža z Líbye alebo z Tuniska, úrady tvrdia, že čoraz väčší počet člnov s prevádzačmi mieriacimi k európskym brehom sa plaví po trase, ktorá sa začína v Turecku a končí na južnom cípe talianskeho polostrova.



Migrantov zachránených z drevených či plastových člnov, ktorí svoju cestu začínajú v severnej Afrike zvyčajne pobrežná stráž dopraví na ostrov Lampedusa alebo do sicílskych prístavov. Člny s utečencami prichádzajúce z Turecka sa však dostávajú prevažne do regiónov Kalábria alebo Apúlia.