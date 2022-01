Rím 21. januára (TASR) - Talianska pobrežná stráž zachránila 305 migrantov pokúšajúcich sa dostať do Európy na palube lode, ktorá sa dostala do ťažkostí pri stredomorskom ostrove Lampedusa. Informovala o tom v piatok agentúra Reuters s odvolaním sa na vyhlásenie pobrežnej stráže.



Medzi zachránenými bolo aj 17 žien a šesť maloletých. Operácia bola obzvlášť zložitá vzhľadom na malú veľkosť plavidla a obavy, že by sa mohlo prevrhnúť v dôsledku nadmerného počtu ľudí na palube.



Taliansko v posledných mesiacoch zaznamenalo nárast počtu lodí s migrantmi. Stovky ľudí zachránených v Stredozemnom mori sú v súčasnosti na palube troch charitatívnych lodí, ktoré čakajú na povolenie vplávať do prístavov.