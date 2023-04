Talianska pobrežná stráž zachránila z rybárskej lode asi 600 migrantov

Rím 17. apríla (TASR) – Talianska pobrežná stráž zachránila približne 600 migrantov z rybárskej lode, ktorá sa ocitla v núdzi vo vodách pri ostrove Sicília. Uviedla to v nedeľu tlačová agentúra ANSA, informuje TASR.



Operácia sa konala juhovýchodne od Sicílie v náročnom počasí. Podľa správy už viac ako 100 zachránených priviezla do prístavu Catania loď Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex).



V pondelok dopoludnia tam má doraziť 200 migrantov, zatiaľ čo 300 ďalších je údajne na palube lode námorných síl smerujúcej do neďalekého sicílskeho prístavu Augusta.



Záchranná organizácia Sea-Watch podľa agentúry DPA uviedla, že počas víkendu lokalizovala v Stredozemnom mori viacero plavidiel s migrantmi. Jeden mal na palube 221 ľudí, ktorých tiež zachránila talianska pobrežná stráž.



Talianske ministerstvo vnútra eviduje viac ako 32.700 ľudí, ktorí sa do krajiny tento rok dostali na člnoch. Vlani v tomto čase ich registrovali okolo 7900.



Talianska vláda minulý týždeň vyhlásila celoštátny stav núdze v súvislosti s veľkým počtom migrantov, ktorí prichádzajú cez Stredozemné more.