Talianska polícia objavila v člne s migrantmi osem mŕtvych tiel

Agrigento 3. februára (TASR) - Talianska pobrežná stráž objavila počas záchrany člna s utečencami pri ostrove Lampedusa telesné pozostatky ôsmich ľudí, ktorí zomreli od hladu a na podchladenie. Bola medzi nimi aj žena vo vysokom štádiu tehotenstva. V piatok o tom informovali tamojší predstavitelia. TASR správu prevzala z agentúry ANSA.



Na palube člnu, ktorý vyplával v sobotu v ranných hodinách z tuniského mesta Sfax, sa nachádzalo niekoľko desiatok utečencov z viacerých afrických krajín vrátane Kamerunu, Mali, Pobrežia slonoviny, Nigeru či Burkiny Faso. Pobrežnej stráži sa podarilo zachrániť 42 z nich, pričom všetci boli podchladení, dehydrovaní a premočení.



Osem tiel migrantov, medzi ktorými bolo päť žien a traja muži, polícia previezla do márnice v obci Cala Pisana. Úrady nariadili vykonanie súdnej pitvy.



Keďže záchranná akcia sa konala v maltských vodách, talianskej pobrežnej stráži vypomáhali aj príslušné orgány z Malty.



Zachránení utečenci vypovedali, že jednou z obetí bola i žena s novorodencom, ktorý počas plavby zomrel na podchladenie. Matka ho následne hodila do mora. Jeden z mužov na palube sa domnieval, že dieťa ešte žije a skočil do vody, aby ho zachránil, no sám sa utopil. Neskôr zomrela aj matka novorodenca.



Prípadom sa už začala zaoberať aj prokuratúra v sicílskom meste Agrigento, pod ktorú ostrov Lampedusa spadá. Začala trestné stíhanie voči neznámemu páchateľovi vo veci nezákonného prevádzačstva, ktoré viedlo k úmrtiu inej osoby.