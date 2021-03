Talianska polícia rozbila medzinárodnú sieť priekupníkov s drogami

Rím 9. marca (TASR) - Talianska polícia rozbila veľkú medzinárodnú sieť obchodníkov s drogami, ktorí rozvážali marihuanu z Albánska do Nemecka a viacerých ďalších krajín. Informovali o tom v utorok vyšetrovatelia v Ríme, ktorých citovala agentúra DPA.



Pri raziách, ktoré prebehli v troch krajinách, bolo celkovo zadržaných 55 podozrivých osôb.



Talianske hlavné mesto slúžilo viacerým spolupracujúcim gangom pašerákov ako akési centrum ich operácií. Drogy do Talianska privážali z juhoalbánskeho mesta Vlorë, aby ich odtiaľ po prebalení rozvážali autobusmi a vlakmi do ďalších krajín, uviedli talianski karabinieri.



Dvoch podozrivých zadržali v Nemecku. Medzi 55 celkovo zatknutými je 52 mužov a tri ženy; údajne albánskej nigérijskej, talianskej či gambijskej národnosti.



Talianske bezpečnostné zložky spolupracovali pri operácii s nemeckými aj albánskymi bezpečnostnými zložkami.