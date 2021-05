Talianska polícia spustila medzinárodnú operáciu proti 'Ndranghete

Rím 5. mája (TASR) - Talianska polícia v stredu spustila rozsiahlu medzinárodnú operáciu zameranú proti zločineckej organizácii 'Ndrangheta. Zapojili sa do nej tiež policajné zložky z Nemecka, Rumunska a Španielska, informujú agentúry AFP a DPA.



"Operácia jej zacielená na medzinárodný obchod s drogami, a to najmä v talianskych regiónoch Piemont, Kalábria a Sardínia a tiež v nemeckej spolkovej krajine Bádensko-Württembersko," píše sa vo vyhlásení polície, ktorá v stredu zaistila majetok v hodnote niekoľkých miliónov eur.



Operáciu riadi prokurátora v Turíne a je zameraná na údajné mafiánske klany Agrestovcov a Giorgiovcov.



Mafiánska skupina 'Ndrangheta má korene v talianskej Kalábrii. V ostatnom období prerástla aj slávnu skupinu Cosa Nostra zo Sicílie a stala sa najmocnejšou zločineckou organizáciou v Taliansku. Ovláda medzinárodný obchod s drogami a zaoberá sa aj predajom zbraní či praním špinavých peňazí. V Nemecku sa dostala do povedomia verejnosti v dôsledku masakry pred pizzeriou v Duisburgu v roku 2007. Ľudia z 'Ndranghety tam vtedy údajne z pomsty zastrelili šiestich členov istého talianskeho klanu.



Talianski vyšetrovatelia vykonali v ostatnom čase viacero rozsiahlych operácií zameraných na mafiánske organizácie, pričom zadržali desiatky ľudí. V januári sa zároveň v Taliansku začal rozsiahly proces s viac ako 300 údajnými členmi 'Ndranghety.