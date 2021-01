Talianska polícia vyšetruje TikTok celebritu, po výzve zomrelo dievča

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Rím 28. januára (TASR) - Talianska polícia začala vo štvrtok vyšetrovať celebritu zo Sicílie pôsobiacu na sociálnej sieti TikTok, po ktorej výzve na tejto videoplatforme nedávno zomrelo desaťročné dievča. Informovala o tom agentúra DPA.Ženu z mesta Syrakúzy a jedného ďalšieho muža vyšetrujú pre vytvorenie výzvy tzv. Blackout Challenge, na základe ktorej sa užívatelia škrtia a vidozáznam z toho zverejňujú na internete.Pár je podozrivý z podnecovania k spáchaniu samovraždy, keďže svojich fanúšikov mohol povzbudiť k tomu, aby napodobňovali jeho život ohrozujúce činy, uviedla polícia. Žena má na sociálnej sieti státisíce fanúšikov, tzv. followerov.Žena aj muž mali vo videozázname iniciujúcom výzvu zakryté tváre vrátane úst aj nosa, takže nemohli dýchať. Žena podľa polície zároveň vytvorila niekoľko podobných videí, aby na svoj účet prilákala ďalších fanúšikov.Video s výzvou označili úrady za obzvlášť nebezpečné pre maloletých a nariadili jeho odstránenie z TikToku, pričom žene zabavili účet.Dievča zo sicílskeho mesta Palermo zomrelo pred viac ako týždňom po tom, ako sa doma škrtilo opaskom, aby sa tak zapojilo do zmienenej výzvy Blackout Challenge. Školáčku síce previezli do nemocnice, no lekárom sa ju už nepodarilo oživiť.Taliansky úrad na ochranu osobných údajov následne nariadil, aby TikTok okamžite zablokoval účty, u ktorých nie je možné overiť vek užívateľa.