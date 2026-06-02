Utorok 2. jún 2026
Talianska polícia vyšetruje vraždu štyroch pakistanských pracovníkov

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Rím 2. júna (TASR) - Talianska polícia zadržala dvoch Pakistancov v súvislosti s vraždou štyroch pakistanských poľnohospodárskych pracovníkov, ktorých telá našli vo vyhorenom minivane na juhu Talianska, informoval v utorok taliansky denník Corriere della Sera. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

Policajné zložky objavili vozidlo s mŕtvolami na čerpacej stanici neďaleko dediny Amendolara v rozsiahlej poľnohospodárskej oblasti v regióne Kalábria.

Zábery z bezpečnostnej kamery na čerpacej stanici zachytávajú dvoch mužov, ktorí zvonku zablokovali dvere minivanu a dovnútra vyliali neidentifikovanú tekutinu, uviedol denník s odvolaním sa na policajné zdroje. Po ich úteku z miesta činu následne vypukol požiar, uvádza sa v správe.

Po uhasení plameňov hasiči vo vnútri objavili štyri nehybné telá.

„Jednoznačne ide o vraždu, musíme si len objasniť zopár detailov,“ citoval denník slová miestneho policajného náčelníka Antonia Borelliho.

Denník uviedol, že v uplynulých mesiacoch došlo v tejto oblasti k 14 prípadom podpaľačstva, pričom vo všetkých prípadoch išlo o vozidlá prevážajúce Pakistancov. Napätie medzi migrantmi v tejto oblasti pramení zo sporov týkajúcich sa prerozdelenia poľnohospodárskych prác, povolení na pobyt a ubytovania.
