Talianska polícia zabránila vzniku pronacistickej strany

Rím 29. novembra (TASR) - Talianska polícia vo štvrtok oznámila, že odhalila sprisahanie, ktorého cieľom bolo založenie novej nacistickej strany, a počas razií po celej krajine zhabala množstvo zbraní. Informuje o tom tlačová agentúra Reuters.



Do vyšetrovania, ktoré sa začalo už pred dvoma rokmi, sa zapojila polícia v dovedna 16 talianskych mestách ležiacich od Sicílie až po pohorie Alpy na severe Talianska.



Polícia uviedla, že odhalila "rozsiahle a rozmanité predmety, ako aj obyvateľov žijúcich v rozličných miestach, ktorých spájal rovnaký ideologický fanatizmus a odhodlanie vytvoriť otvorene pronacistické, xenofóbne a antisemitské hnutie".



Polícia nespresnila, koľko ľudí sa k tejto skupine pridalo a ani to, ku koľkým zatknutiam došlo. V Taliansku sú "obhajoba fašizmu" či snahy o obnovenie fašistických strán považované za trestné činy.



Nový subjekt mal mať názov Talianska národnosocialistická robotnícka strana. Polícia ukázala médiám množstvo symbolických predmetov vrátane svastík a vyobrazení Adolfa Hitlera, ktoré skonfiškovala pri celkovo 19 domových prehliadkach.



Policajti taktiež našli množstvo zbraní vrátane pištolí, loveckých pušiek a kuší. Predmetná skupina udržiavala styky so zahraničnými extrémistickými skupinami - v Portugalsku, Británii a Francúzsku.



Talianske úrady objavili v júli obrovskú skrýšu zbraní spájanú s krajne pravicovými extrémistami, v ktorej sa nachádzala napríklad aj raketa vzduch-vzduch. V novembri zase boli zatknutí dvaja muži spájaní s inou skupinou nacistických sympatizantov, a to na základe podozrenia z plánovania útoku na mešitu.