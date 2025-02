Taliani zadržali Turka zapleteného do prípravy útokov v Európe

Rím 27. februára (TASR) - Talianska polícia zadržala muža 38-ročného Turka žijúceho v Taliansku podozrivého z účasti v zločineckom gangu plánujúcom teroristické útoky. Vo štvrtok o tom informovala agentúra ANSA, píše TASR.



Muž je vyšetrovaný pre podozrenie z viacerých trestných činov - z medzinárodného obchodovania so zbraňami, napomáhania pri nelegálnom prisťahovalectve a prechovávania, držania a prepravy zbraní.



Podľa vyšetrovateľov je zadržaný Turek podozrivý z prepojenia na gang, ktorá spáchal alebo plánoval spáchať teroristické útoky v Európe - vrátane zmareného útoku na hlinikáreň v Turecku naplánovaného na 19. alebo 20. marec 2024 a dokonanej vraždy tureckého občana v Berlíne z 10. marca 2024.



Túto zločineckú sieť viedol Kurd Baris Boyun, ktorý bol spolu s ďalšími 20 osobami zadržaný vlani 22. mája v rámci spoločnej operácie talianskej, švajčiarskej, bosnianskej a holandskej polície.



Boyun údajne zorganizoval sieť zameranú na obchodovanie s drogami a zbraňami a pašovanie migrantov do Európy cez balkánsku trasu. Od roku 2022 do svojho zadržania vlani bol Boyun v domácom väzení, odkiaľ naďalej vydával pokyny pre svojich ľudí. Vo štvrtok zadržaný muž bol jeho príbuzným a ochrankárom.