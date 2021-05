Talianska polícia zaistila vyše 400 kilogramov kokaínu

Rím 18. mája (TASR) - Talianska polícia v utorok oznámila, že v rámci spoločnej operácie s kosovskými a albánskymi orgánmi zhabala viac ako 400 kilogramov kokaínu z Južnej Ameriky. Informovala o tom agentúra AFP.



Podľa odhadov polície by mali zhabané drogy na čiernom trhu hodnotu vyše 100 miliónov eur. Polícia najskôr kontrabant zaistila v prístavnom meste Gioia Tauro ležiacom v regióne Kalábria na juhu Talianska.



Drogy boli ukryté v prepravnom kontajneri pochádzajúcom z brazílskeho mesta Santos, "v ktorom sa oficiálne nachádzalo kuracie mäso", uviedla vo vyhlásení talianska finančná a colná polícia (Guardia di Finanza).



Talianske úrady sa rozhodli nechať kontajner pokračovať v ceste do konečného cieľa v kosovskom meste Lipljan, kde zasiahla talianska, albánska a kosovská polícia. Zadržaných bolo 25 osôb, z toho sedem je obvinených z medzinárodného obchodovania s drogami.



Taliansko je známe ako kľúčové centrum obchodu s nelegálnymi drogami. Väčšinu kokaínu vstupujúceho do Európy ovláda obávaná mafia 'Ndrangheta so sídlom v Kalábrii.