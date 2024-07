Talianska polícia zasahovala proti mafii, zaistila 130 miliónov eur

Rím 9. júla (TASR) - Talianska polícia informovala, že pri zásahu proti organizovaným zločineckým skupinám 'Ndrangheta a Camorra zaistila viac ako 130 miliónov eur pochádzajúcich z trestnej činnosti. Podľa správy agentúry DPA píše TASR.



Polícia okrem finančných prostriedkov celkovo zadržala 18 podozrivých. Viac ako 50 ďalších ľudí naďalej vyšetrujú. Sú obvinení najmä z prania špinavých peňazí, úžery a vydierania.



Na policajnej razii v Ríme a niekoľkých ďalších talianskych mestách sa podieľalo viac ako 500 policajtov. Zásah bol namierený proti pobočkám zločineckých skupín 'Ndrangheta a Camorra, ktoré boli zapojené do legalizácie príjmov z trestnej činnosti.



Celosvetový obrat samotnej 'Ndranghety sa odhaduje na viac ako 50 miliárd eur ročne, najmä cez obchod s drogami.



Kalábrijská 'Ndrangheta a neapolská Camorra spolu so sicílskou organizáciou Cosa Nostra patria už desaťročia medzi najvplyvnejšie talianske zločinecké skupiny a prenikli aj do zahraničia.