Talianska polícia zatkla pri protiteroristickej operácii dvoch ľudí

Rím 17. októbra (TASR) - Talianska polícia zatkla v utorok dvoch ľudí v rámci protiteroristickej operácie milánskej prokuratúry, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Počas zásahu bol zadržaný jeden občan Egypta a jeden taliansky občan egyptského pôvodu pre navádzanie na teroristické činy a členstvo v teroristickej skupine Islamský štát (IS).



Podľa prokuratúry sa podozriví aktívne zúčastňovali na propagačných aktivitách, na internete naberali potencionálnych členov pre IS a finančne podporovali iniciatívy IS.



"Dnes ráno boli zadržaní dvaja ľudia na základe obvinení z terorizmu," uviedol taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani pre rozhlasovú stanicu Rai-Radio Anch'io.



Taliansku v súčasti nehrozí nijaká špecifická hrozba, uviedol Tajani v reakcii na otázku, či v Taliansku možno očakávať podobný útok, ako sa stal v pondelok v Belgicku. Dodal, že bezpečnostná výstraha bola zvýšená a že úrady sa snažia predchádzať potencionálnym hrozbám.



V pondelok v širšom centre Bruselu atentátnik zastrelil dvoch občanov Švédska a jedného ťažko zranil. Obete útoku pricestovali na futbalový zápas Belgicko - Švédsko. Bruselská polícia útočníka v utorok postrelila v štvrti Schaerbeek. Abdesalem L. pôvodom z Tuniska žil v Belgicku nelegálne a počas zatýkania mu polícia zhabala kalašnikov.