Talianska polícia zatkla tadžického bojovníka Islamského štátu

Rím 8. apríla (TASR) - Talianska polícia zatkla tadžického občana, ktorý pred desiatimi rokmi odišiel bojovať do Sýrie a je stále aktívnym členom extrémistického hnutia Islamský štát (IS). V pondelok to oznámila talianska polícia. TASR prevzala informácie z tlačovej agentúry AFP.



Muža identifikovali iba iniciálkami S.T. Narodil sa v roku 1992, bol na úteku a používal rôzne falošné mená a štátne príslušnosti. Napríklad tvrdil, že je z Uzbekistanu, Kirgizska a Ukrajiny.



Zatkli ho v pondelok dopoludnia po prílete na rímske letisko Fiumicino z holandského Eindhovenu. Bol naňho vydaný medzinárodný zatykač.



Išlo o súčasť širšej "preventívnej" akcie talianskych úradov, uviedla polícia, pričom ide o "extrémne citlivý prípad so súčasným medzinárodným pozadím". Viac podrobností nezverejnila. Minister vnútra Matteo Piantedosi zdôraznil, že dôležitá bola spolupráca s políciou v ďalších krajinách.



Piantedosi vo vyhlásení ocenil zatknutie ako "veľmi dôležitý výsledok" policajných a justičných orgánov spolupracujúcich "v boji proti teroristickej hrozbe".