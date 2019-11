Talianska polícia zhabala falzifikátorom obrazy známych maliarov

Rím 5. novembra (TASR) - Talianska polícia zhabala v pondelok deväť malieb a desať kresieb, ktorých autorom je údajne taliansky maliar Amedeo Modigliani. Skonfiškovala ich v dielni, kde zrejme vznikali falzifikáty obrazov Modiglianiho, ako aj ďalších slávnych majstrov 20. storočia. Informovala o tom agentúra DPA.



Polícia zaistila aj 13 malieb, ktorých autorom je údajne britský umelec Lucian Freud, dva obrazy talianskeho maliara španielskeho pôvodu Antonia Buena a jedno dielo Francúza Mauricea Utrilla.



Dôchodcu, ktorý dielňu viedol, polícia vyšetruje pre podozrenie z vyrábania falzifikátov umeleckých diel. Ak sa preukáže, že zaistené obrazy sú originály, ich trhová hodnota by mohla predstavovať niekoľko stoviek miliónov eur.



V roku 2018 predala aukčná spoločnosť Sotheby's v New Yorku jeden z Modiglianiho aktov za 157 miliónov dolárov.



Pondelňajšia razia talianskej polície bola výsledkom vyšetrovania, ktoré nasledovalo po tom, ako boli v marci z výstavy v meste Palermo skonfiškované dva falzifikáty Modiglianiho obrazov. Voči kurátorovi výstavy a riaditeľovi inštitútu Amedea Modiglianiho, ktorý zabezpečuje pravosť umeleckých diel, je vedené vyšetrovanie.



Amedeo Modigliani sa narodil v toskánskom meste Livorno v roku 1884. V roku 1906 sa presťahoval do Paríža, kde sa stal súčasťou umeleckej scény, do ktorej patrili svetoznámi umelci ako napríklad kubista Pablo Picasso, rumunský sochár Constantin Brancusi, španielsky maliar a sochár Juan Gris či francúzsky básnik, grafik a filmár Jean Cocteau. Modigliani zomrel v roku 1920.