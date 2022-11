Meloniová neplánuje stiahnuť žalobu voči spisovateľovi Savianovi

Miláno 29. novembra (TASR) - Talianska premiéra Giorgia Meloniová nemá v úmysle stiahnuť žalobu voči spisovateľovi Robertovi Savianovi, ktorý ju pred dvoma rokmi nazval "bastardkou". TASR informuje podľa správy agentúry Reuters.



Vplyvný novinár a spisovateľ sa 15. novembra za tvrdú kritiku politikov postavil pred súd. Za ohováranie mu v prípade dokázania viny hrozia tri roky vo väzení, prípadne pokuta 500 eur. Pojednávanie bolo odročené na 12. decembra.



Meloniovej právnik Luca Libra pripustil, že premiérka by mohla od žaloby upustiť a vyhovieť tak výzve medzinárodnej asociácie spisovateľov PEN.



Meloniová v utorok rozhovore pre taliansky denník Corriere della Sera povedala, že neexistuje dôvod, prečo by ako talianska premiérka stiahla žalobu. Dodala, že "so všetkým sa bude zaobchádzať nestranne podľa rozdelenia právomocí".



Žalobu na Saviana podala za urážlivé vyjadrenia. V rozhovore v decembri 2020 kritizoval šéfku krajne pravicovej strany Bratia Talianska a jej politického spojenca Mattea Salviniho za ich znevažujúce vyjadrenia o mimovládnych organizáciách zachraňujúcich utečencov.



"Všetky tie voloviny o mimovládnych organizáciách, morských taxíkoch, plavbách pre migrantov... Pýtam sa len – ako ste to len mohli (vysloviť)? Meloniová, Salvini – bastardi!" povedal vtedy Saviano.