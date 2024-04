Talianska premiérka Meloniová bude kandidovať vo voľbách do EP

Rím 28. apríla (TASR) - Talianska premiérka Giorgia Meloniová bude kandidovať v júnových voľbách do Európskeho parlamentu. Rozhodnutie oznámila na nedeľňajšom straníckom podujatí v meste Pescara. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Meloniovej strana Bratia Talianska zvíťazila vo voľbách v roku 2022 s 26 percentami hlasov voličov. Približne rovnakú podporu získava aj v prieskumoch verejnej mienky pred voľbami do EP, ktoré sa konajú 6. - 9. júna.



"Chceme v Európe urobiť presne to, čo sme urobili v Taliansku 25. septembra 2022 - vytvoriť väčšinu, ktorá spojí sily pravice a konečne pošle ľavicu do opozície, dokonca aj v Európe!" vyhlásila talianska premiérka. Podľa AFP tým naznačila, že iba ona môže zjednotiť európskych konzervatívcov.



Vo svojom rozsiahlom prejave na podujatí v Pescare vyzdvihla jeden a pol roka vládnutia svojej koaličnej vlády a jej úsilie bojovať s nelegálnou migráciou, chrániť rodiny a brániť kresťanské hodnoty. Nakrátko sa dotkla aj otázok od náhradného materstva, moslimského pôstneho mesiaca ramadán, až po problematiku syntetického mäsa. Približne po hodine oznámila, že sa bude uchádzať o mandát v europarlamente.



"Robím to preto, lebo sa chcem opýtať Talianov, či sú spokojní s prácou, ktorú robíme v Taliansku a ktorú robíme v Európe," odôvodnila svoje rozhodnutie kandidovať.



AFP sa domnieva, že zo strany Meloniovej ide o zjavne vypočítavý krok s cieľom posilniť jej krajne pravicovú stranu, ktorá by tak mohla využiť svoju národnú popularitu aj na úrovni Európskej únie.



Meloniová tiež podotkla, že okrem toho, že je šéfkou strany, je aj líderkou európskych konzervatívcov, ktorá chce mať rozhodujúcu úlohu v zmene smerovania európskej politiky.



Na základe pravidiel EÚ sa poverovacie listiny novozvolených poslancov EP overujú s cieľom zistiť, či nevykonávajú funkciu, ktorá je nezlučiteľná s funkciou europoslanca," vrátane funkcie ministra vlády. Tí, ktorí takúto funkciu vykonávajú, by sa museli mandátu v EP vzdať.



Pri svojom nástupe k moci Meloniová často agitovala proti EÚ, údajným lobby skupinám komunity LGBT a tomu, čo označila za politicky korektnú rétoriku pravice. Svojím priamym vystupovaním podľa AFP oslovila viacerých voličov.