Talianska premiérka Meloniová podpísala v Číne hospodársku zmluvu

Peking 28. júla (TASR) - Taliansko a Čína v nedeľu podpísali trojročnú zmluvu o hospodárskej spolupráci, uviedla talianska premiérka Giorgia Meloniová po stretnutí so svojím čínskym kolegom Li Čchiangom v Pekingu. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry DPA.



Meloniová počas svojej prebiehajúcej štátnej návštevy Číny uviedla, že jej cieľom je využiť tento dokument na preskúmanie nových možností spolupráce s Čínou, ale presný obsah textu nebol zverejnený.



Meloniová tiež hovorila o tom, že chce dosiahnuť "spravodlivejšie" obchodné vzťahy s Čínou. V minulom roku sa totiž obchodný deficit Talianska s Čínou zvýšil na viac ako 40 miliárd eur.



Premiérka v nedeľu na ekonomickom fóre v Pekingu skritizovala aj nerovnováhu v investíciách. "Čínske investície v Taliansku predstavujú približne iba tretinu talianskych investícií v Číne," povedala a dodala, že by chcela, aby sa tento rozdiel zúžil.



Meloniová pricestovala do Pekingu v sobotu. V pondelok sa stretne na rokovaniach s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.



Vzťahy medzi Talianskom a Čínou boli nedávno poznačené nezhodami po tom, ako Meloniová oznámila Číne, že Taliansko odstupuje od hlavného čínskeho projektu v oblasti infraštruktúry - iniciatívy s názvom Nová Hodvábna cesta, ktorou sa Peking snaží posilniť svoje hospodárske väzby s participujúcimi krajinami.



Taliansko sa ako jediná krajina zo skupiny siedmich veľkých priemyselných demokratických mocností G7 pripojilo k tomuto geopolitickému projektu v roku 2019 na základe rozhodnutia predchádzajúcej vlády v Ríme.



Taliansko uviedlo, že odstupuje, pretože sa nenaplnili hospodárske nádeje spojené s členstvom.



Meloniová sa počas päťdňovej cesty bude usilovať obnoviť obojstranné vzťahy v oblastiach spoločného záujmu. Rokovania sa budú zameriavať aj na medzinárodné záležitosti vrátane vojny na Ukrajine.