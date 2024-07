Talianska premiérka Meloniová pricestovala na návštevu Číny

Peking 27. júla (TASR) - Talianska premiérka Giorgia Meloniová pricestovala v sobotu do Pekingu na svoju prvú návštevu Číny od nástupu do úradu v októbri 2022. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Meloniová počas päťdňovej cesty absolvuje stretnutie s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom a premiérom krajiny Li Čchiangom. Premiérka sa bude usilovať obnoviť obojstranné vzťahy v oblastiach spoločného záujmu, uviedol pre AFP taliansky predstaviteľ, ktorý však chcel zostať v anonymite. Rokovania sa podľa tohto zdroja budú zameriavať na medzinárodné záležitosti vrátane vojny na Ukrajine.



Talianska vláda vlani odstúpila od čínskej infraštruktúrnej iniciatívy Jeden pás, jedna cesta (OBOR). Taliansko bolo jedinou krajinou skupiny G7, ktorá sa k iniciatíve pripojila. Meloniová však pred nástupom do funkcie uviedla, že účasť jej krajiny na tejto iniciatívy bola chyba.