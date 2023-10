Talianska premiérka Meloniová sa v Izraeli stretla s Netanjahuom

Rím 22. októbra (TASR) - Talianska premiérka Giorgia Meloniová navštívila v sobotu Izrael, aby sa stretla so svojím izraelským náprotivkom Benjaminom Netanjahuom. TASR o tom informuje podľa nedeľňajšej správy agentúry AP.



Meloniová odcestovala do Izraela v sobotu po tom, ako sa zúčastnila na summite o budúcnosti palestínskej otázky v egyptskej Káhire, ktorý bol zameraný na deeskaláciu konfliktu medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas.



Talianska premiérka počas stretnutia znovu poukázala na "právo Izraela brániť sa vyplývajúce z medzinárodného práva a právo žiť v mieri". Zároveň upozornila aj na dôležitosť garantovaného prístupu pre humanitárnu pomoc do pásma Gazy a na dôležitosť mieru v regióne.



Meloniovej kancelária zároveň uviedla, že premiérka so sebou priniesla odkaz o solidarite a blízkosti Talianska v súvislosti s bezprecedentným útokom Hamasu na Izrael zo 7. októbra, ktorý vyústil v ozbrojený konflikt.