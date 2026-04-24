< sekcia Zahraničie
Talianska premiérka Meloniová vyzvala na jednotu v rámci NATO
Autor TASR
Nikózia 24. apríla (TASR) - Talianska premiérka Giorgia Meloniová v piatok vyzvala svojich spojencov v NATO, aby držali spolu. Urobila tak v reakcii na správy, že USA zvažujú kroky proti Španielsku v súvislosti s jeho odmietnutím podporiť vojenské operácie proti Iránu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„NATO musí zostať jednotné. Verím, že to je jeho zdroj sily,“ povedala Meloniová novinárom počas summitu lídrov Európskej únie na Cypre.
Podľa amerického predstaviteľa, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity a ktorého citovala agentúra Reuters, Pentagón načrtol možné opatrenia voči spojencom za ich postoj k vojne s Iránom vrátane pozastavenia členstva Španielska v Aliancii.
V zmluve o NATO však neexistuje žiadne ustanovenie, ktoré by výslovne umožňovalo pozastavenie členstva alebo vylúčenie člena.
Americký prezident Donald Trump opakovane kritizoval spojencov z NATO za to, že odmietli poskytnúť väčšiu pomoc vo vojne USA a Izraela proti Iránu. Trump uviedol, že to považuje za zradu.
Niektorí z nich - Francúzsko, Španielsko a Taliansko - totiž neumožnili americkým vojenským lietadlám nasadeným vo vojne na Blízkom východe preletieť nad ich územím ani využívať ich základne.
Španielsky premiér Pedro Sánchez v piatok uviedol, že zdôraznil, že jeho krajina je „spoľahlivým členom“ NATO.
Talianska premiérka upozornila, že NATO zostane kľúčovým prvkom európskej obrany, no európske národy musia prevziať väčšiu zodpovednosť za svoju vlastnú bezpečnosť.
„Musíme pracovať na posilnení európskeho piliera NATO, ktorý musí jednoznačne dopĺňať ten americký,“ dodala Meloniová.
