Talianska premiérka podporila pápeža, Trump je z nej šokovaný
Trump tiež podotkol, že sa s Meloniovou „už dlho nerozprával“.
Autor TASR
Rím 14. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump v telefonickom rozhovore pre taliansky denník Corriere della Sera v utorok vyhlásil, že je tamojšou premiérkou Giorgiou Meloniovou „šokovaný“ a že sa doteraz mylne domnieval, že má odvahu potrebnú na pomoc Spojeným štátom v ich vojne proti Iránu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry ANSA.
„Giorgia Meloniová nám nechce pomôcť vo vojne, som šokovaný,“ povedal denníku Trump. „Páči sa ľuďom, že váš prezident nerobí nič pre to, aby získal ropu?“ spýtal sa ďalej prezident USA. „Páči sa jej to? Neviem si to predstaviť. Som z nej šokovaný. Myslel som si, že má odvahu, ale mýlil som sa,“ dodal.
Trump tiež podotkol, že sa s Meloniovou „už dlho nerozprával“. „Pretože nám nechce pomôcť s NATO, nechce nám pomôcť zbaviť sa jadrových zbraní. Je veľmi odlišná od toho, čo som si myslel,“ povedal Trump.
Jeho zmena v názore na Meloniovú prichádza po predchádzajúcom rozhovore pre Corriere della Sera spred mesiaca, v ktorom ju opísal ako priateľku a skvelú líderku, ktorá sa „vždy snaží“ pomôcť. „Už nie je tou istou osobou a Taliansko už nikdy nebude tou istou krajinou,“ vyhlásil Trump v utorok.
Meloniová v utorok vyjadrila podporu pápežovi Levovi XIV. po tom, čo Trump Svätého Otca ostro kritizoval. „Vyjadrujem solidaritu s pápežom Levom a úprimne povedané, ani ja by som sa necítila veľmi príjemne v spoločnosti, kde náboženskí lídri robia to, čo im politickí lídri povedia,“ uviedla počas tlačovej konferencie vo Verone.
Prezident USA totiž v nedeľu na sociálnych sieťach kritizoval Leva XIV. a vyhlásil, že prvý americký pápež je priveľmi „liberálny“ a „nerobí si dobre svoju prácu“. Došlo k tomu po tom, čo najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi v sobotu vyzval na mier na Blízkom východe.
„Giorgia Meloniová nám nechce pomôcť vo vojne, som šokovaný,“ povedal denníku Trump. „Páči sa ľuďom, že váš prezident nerobí nič pre to, aby získal ropu?“ spýtal sa ďalej prezident USA. „Páči sa jej to? Neviem si to predstaviť. Som z nej šokovaný. Myslel som si, že má odvahu, ale mýlil som sa,“ dodal.
Trump tiež podotkol, že sa s Meloniovou „už dlho nerozprával“. „Pretože nám nechce pomôcť s NATO, nechce nám pomôcť zbaviť sa jadrových zbraní. Je veľmi odlišná od toho, čo som si myslel,“ povedal Trump.
Jeho zmena v názore na Meloniovú prichádza po predchádzajúcom rozhovore pre Corriere della Sera spred mesiaca, v ktorom ju opísal ako priateľku a skvelú líderku, ktorá sa „vždy snaží“ pomôcť. „Už nie je tou istou osobou a Taliansko už nikdy nebude tou istou krajinou,“ vyhlásil Trump v utorok.
Meloniová v utorok vyjadrila podporu pápežovi Levovi XIV. po tom, čo Trump Svätého Otca ostro kritizoval. „Vyjadrujem solidaritu s pápežom Levom a úprimne povedané, ani ja by som sa necítila veľmi príjemne v spoločnosti, kde náboženskí lídri robia to, čo im politickí lídri povedia,“ uviedla počas tlačovej konferencie vo Verone.
Prezident USA totiž v nedeľu na sociálnych sieťach kritizoval Leva XIV. a vyhlásil, že prvý americký pápež je priveľmi „liberálny“ a „nerobí si dobre svoju prácu“. Došlo k tomu po tom, čo najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi v sobotu vyzval na mier na Blízkom východe.