Talianska premiérka sa v Kyjeve stretne s prezidentom Zelenským

Rím 21. februára (TASR) - Talianska premiérka Giorgia Meloniová mieri do Kyjeva, kde bude ešte v utorok rokovať s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Meloniová je vo funkcii od októbra 2022 a opakovane vyjadrila želanie navštíviť Ukrajinu ako symbol podpory po ruskej invázii. Taliansko začiatkom februára odsúhlasilo dodávky mobilných raketových systémov zem-vzduch, ktoré vyvinulo spoločne s Francúzskom.



"Kyjevu sme poskytli finančnú, vojenskú, humanitárnu a civilnú podporu, pričom Ukrajina sa určite môže spoľahnúť na Taliansko, ktoré od začiatku dokazuje, že stojí po boku Kyjeva," povedala Meloniová v pondelok vo Varšave.



Pravicová premiérka, ktorá vedie stranu Bratia Talianska (FdI), sa tiež dištancovala od svojich prorusky orientovaných koaličných partnerov.



Podpredseda vlády Matteo Salvini z krajne pravicovej strany Liga severu (LN), sa v minulosti obdivne vyjadroval o ruskom prezidentovi Vladimirovi Putinovi.



Expremiér Silvio Berlusconi a líder strany Forza Italia sa snaží vyviniť Moskvu z vojny na Ukrajine a začiatkom tohto týždňa kritizoval Zelenského.



Berlusconi už dávnejšie povedal, že ak by ukrajinské jednotky neútočili na separatistické republiky v Donbase, k vojne by nedošlo. Meloniovej úrad na to reagoval, že podpora Ukrajine je "pevná a odhodlaná".



Bývalý taliansky premiér Mario Draghi navštívil Kyjev v júli 2022 spolu s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a nemeckým kancelárom Olafom Scholzom.



Meloniová v pondelok počas návštevy Varšavy sľúbila šéfovi poľskej vlády Mateuszovi Morawieckemu, že Taliansko Poľsku pomôže pri podpore Ukrajiny.



Morawiecki vyhlásil, že Poľsko aj Taliansko sa na vojnu na Ukrajine pozerajú "úplne rovnako".