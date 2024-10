Talianska premiérka vyjadrila solidaritu vojakom misie UNIFIL

Bejrút 18. októbra (TASR) - Talianska premiérka Giorgia Meloniová v piatok zavítala do Libanonu, kde rokovala s premiérom Nadžíbom Míkátím a navštívila príslušníkov talianskeho kontingentu misie OSN v Libanone (UNIFIL), píše TASR.



Ako informovala agentúra AFP, Meloniová je prvou hlavou štátu alebo vlády, ktorá navštívila Libanon od nedávnej eskalácie konfliktu medzi Izraelom a libanonským proiránskym hnutím Hizballáh.



Misia UNIFIL, kde pôsobí aj asi 1000 talianskych vojakov, sa v posledných dňoch niekoľkokrát dostala pod paľbu v bojoch medzi izraelskými vojakmi a ozbrojencami Hizballáhu.



Minulý týždeň bolo pri sérii takýchto incidentov zranených päť príslušníkov UNIFIL. Okrem toho boli izraelskí vojaci obvinení aj z toho, že vrazili tankom do brány jedného zo stanovíšť UNIFIL. Meloniová - podobne ako ďalší západní politici - tieto incidenty odsúdila ako neprijateľné.



Na stretnutí s veliteľom talianskeho kontingentu UNIFIL Meloniová vyjadrila solidaritu s príslušníkmi misie OSN po nedávnych incidentoch, ktoré Izrael medzičasom označil za nehody, pričom dodal, že militanti Hizballáhu používajú mierové jednotky ako ľudské štíty.



Talianska premiérka sa pred príchodom do Libanonu v meste Akaba stretla s jordánskym kráľom Abdalláhom II. a diskutovala s ním o eskalujúcom konflikte v regióne a spoločnom úsilí o dosiahnutie prímeria v Pásme Gazy a o prepustenie izraelských rukojemníkov zadržiavaných palestínskymi militantmi.



Meloniová vo štvrtok vyhlásila, že zabitie vodcu Hamasu Jahjá Sinwára otvára cestu pre "novú fázu" vo vojne, ktorú v Pásme Gazy vyvolal útok militantnej skupiny na Izrael zo 7. októbra 2023.