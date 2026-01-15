< sekcia Zahraničie
Talianska priemyselná produkcia v novembri stúpla viac, ako očakávali
Najvýraznejšie v porovnaní s októbrom stúpla produkcia energetických firiem, a to o 3,9 %.
Autor TASR
Rím 15. januára (TASR) - Výroba priemyselných firiem v Taliansku sa v novembri zvýšila viac, ako sa očakávalo. Ukázali to údaje, ktoré vo štvrtok zverejnil taliansky štatistický úrad ISTAT. Produkcia priemyselného sektora krajiny medzimesačne vzrástla o 1,5 %. Vymazal sa tak októbrový pokles o 1 %. Analytici očakávali, že taliansky priemysel sa v novembri medzimesačne posilní len o 0,5 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Najvýraznejšie v porovnaní s októbrom stúpla produkcia energetických firiem, a to o 3,9 %. Výroba spotrebných tovarov sa v novembri medzimesačne zvýšila o 1,1 % a výroba medziproduktov sa posilnila o 0,1 %.
Podľa kalendárne upravených údajov sa novembrová priemyselná produkcia v Taliansku medziročne zväčšila o 1,4 % po októbrovom poklese o 0,2 %. Podľa neupravených údajov priemyselná výroba v krajine v novembri medziročne vzrástla o 1,4 % po poklese o 0,3 % v predošlom mesiaci.
