Talianska prokuratúra ukončila vyšetrovanie pádu mosta v Janove

Centrálna časť vozovky diaľničného mosta je pripravená na zdvihnutie v Janove v pondelok 27. apríla 2020, archívne foto. Foto: TASR/AP

Pohľad na nový most počas jeho inaugurácie v Janove 3. augusta 2020, archívne foto. Foto: TASR/AP

Rím 23. apríla (TASR) - Talianska prokuratúra ukončila vo štvrtok vyšetrovanie okolností pádu mosta v meste Janov z roku 2018, tragédie, ktorá si vyžiadala 43 obetí na životoch. Očakáva sa, že zistenia vyšetrovateľov povedú k trestným oznámeniam, informovala agentúra AFP.Taliansky minister dopravy Giancarlo Cancelleri vyjadril v súvislosti s niektorými zisteniami zhrozenie. Najmä ho šokovala správa o nedostatočnej údržbe mosta.Nosné káble zrúteného piliera číslo deväť neboli podľa medializovaných záverov vyšetrovania posilnené nijakým spôsobom už od uvedenia mosta do prevádzky, ku ktorému došlo v roku 1967.povedal CancelleriTragédia z 14. augusta 2018 vyvolala v krajine diskusiu o zle udržiavaných a rozpadávajúcich sa cestách, mostoch a železničných tratiach, ako aj o úlohe diaľničnej akciovej spoločnosti Autostrade per l'Italia, ktorá Morandiho most v Janove stavala.Vyšetrovatelia podľa medializovaných správ identifikovali dokopy 69 podozrivých vrátane bývalého riaditeľa firmy Atlantia, ktorá vlastní Autostrade per l'Italia, a predstaviteľov spoločnosti Spea, jej dcérskej spoločnosti zodpovednej za údržbu mosta.Prokuratúra v správe z vyšetrovania podľa médií spomínakontroly stavu mosta. Vyšetrovatelia napríklad uvádzajú, že kontroly pilierov sa robili len z diaľky - spod mosta, a to ďalekohľadom.Bývalý Morandiho most, pomenovaný po architektovi Riccardovi Morandim, ktorý ho navrhol, sa zrútil počas silného dažďa 14. augusta 2018. Most bol výrazným bodom v krajine a slúžil ako kľúčový hlavný ťah, ktorý spájal Janov a jeho veľký prístav s diaľnicami vedúcimi do Francúzska a ďalších talianskych miest.