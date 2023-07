Talianska televízia Rai zrušila program o mafii novinára Saviana

Rím/Palermo 26. júla (TASR) - Talianska verejnoprávna televízia Rai rozhodla o zrušení programu o mafii spisovateľa a novinára Roberta Saviana. Ten tvrdí, že Rai prijala toto rozhodnutie pod vplyvom talianskej pravicovej vlády, keďže Saviano v minulosti kritizoval viacerých jej ministrov. TASR správu prevzala z agentúry ANSA a denníka The Guardian.



Saviano napísal knihu Gomora venovanú problematike mafie, v dôsledku čoho musí už 17 rokov žiť pod policajnou ochranou.



Najnovšie pre Rai nakrútil už štyri epizódy relácie Insider: Tvárou v tvár zločinu, ktorá sa podľa plánu mala začať vysielať v novembri tohto roku.



Nový riaditeľ televízie Rai Roberto Sergio, ktorého na tento post dosadila súčasná vláda, však vyhlásil, že plánovanú reláciu ruší.



Stalo sa tak len niekoľko dní po tom, čo Saviano opísal talianskeho vicepremiéra Mattea Salviniho ako "ministra podsvetia". Novinár už Salviniho podobne označil i v minulosti, za čo ho vicepremiér zažaloval za poškodenie dobrého mena.



Riaditeľ Rai však pre denník Il Messaggero povedal, že rozhodnutie zrušiť Savianovu reláciu prijala televízia vo vlastnej réžii bez akýchkoľvek politických tlakov.



Saviano naopak vyjadril presvedčenie, že zrušenie jeho programu je znakom "úpadku slobody prejavu v Taliansku". Dodal, že ak "niekto kritizuje ministrov, zrušia mu televízny program, aj keď je to program zameraný proti mafii".



"Európa sa musí mať na pozore pred tým, čo sa deje v Taliansku, lebo by k tomu mohlo dôjsť aj v iných európskych štátoch," varoval Saviano. Vo svojom novom programe chcel okrem iného analyzovať smrť kňaza Giuseppeho Dianu, ktorého v roku 1994 zavraždila neapolská Camorra, ako aj prenasledovanie ďalších osôb a novinárov zo strany organizovaného zločinu.