Talianska televízia žiada vystúpenie palestínskeho umelca na Eurovízii
Autor TASR
Rím 27. januára (TASR) - Talianska verejnoprávna televízia RAI žiada, aby sa na pesničkovej súťaži Eurovízia (Eurovision Song Contest) v roku 2026 zúčastnil „nesúťažným spôsobom“ aj nejaký palestínsky umelec s cieľom „vyvážiť verejnú diskusiu“. TASR o tom informuje na základe správy stanice Euronews.
Napätie medzi členmi Európskej vysielacej únie (EBU) kvôli účasti Izraela v tomto roku podľa Euronews rastie. RAI sa preto po výzve na bojkot Eurovízie rozhodla, že požiada o umožnenie vystúpenia palestínskeho interpreta na tomto ročníku v rakúskej Viedni.
Podľa listu zverejnenom denníkom Corriere della Sera traja členovia predstavenstva televízie RAI žiadajú EBU ako organizátora Eurovízie a rakúsku verejnoprávnu televíziu ORF, aby umožnili účasť palestínskeho umelca „nesúťažným spôsobom, ako spôsob pre vyváženie verejnej diskusie“.
„Palestína musí byť privítaná na pódiu Eurovízie, ak nechceme podkopať hodnoty inklúzie a bratstva, ktoré hudba stelesňuje,“ stojí v liste. Predstavitelia RAI nevyzývajú na diskvalifikáciu Izraela a zdôrazňujú, že návrh je „kultúrnou iniciatívou a znakom občianskej zodpovednosti a dialógu, nie politickým vyhlásením“.
Podujatie sa tento rok uskutoční 12., 14. a 16. mája vo Viedni a zúčastní sa na ňom celkovo 35 krajín. Pre účasť Izraela sa Eurovíziu rozhodli bojkotovať Španielsko, Írsko, Holandsko, Slovinsko a Island.
