Talianska vláda plánuje zákaz predaja nožov maloletým
Portál tak poskytne záujemcom komplexnú ponuku vzdelávania pred podávaním prihlášok na stredné školy, uzávierka ktorých je 20. februára.
Autor TASR
Rím 18. januára (TASR) — Talianska vláda pripravuje v rámci boja proti kriminalite páchanej mládežou súbor opatrení, ktorý bude zahŕňať zákaz predaja nožov maloletým – a to aj prostredníctvom internetu. Navrhujú sa v ňom pokuty až do výšky 1000 eur pre dospelých, ktorí dostatočne nedohliadnu na maloletých, ktorí majú so sebou nôž, uviedla v nedeľu agentúra APA.
Námestník ministerstva vnútra Nicola Molteni v rozhovore pre nedeľné vydanie denníka Corriere della Sera povedal, že cieľom tohto opatrenia je posilnenie zodpovednosti rodín. Priťažujúcou okolnosťou podľa neho bude to, keď trestný čin s použitím noža spácha maskovaná osoba alebo skupina osôb a keď sa stane v blízkosti školy, parku, železničnej stanice alebo železničnej trate.
V prístavnom meste La Spezia zomrel na následky vážneho bodného zraneniu hrudníka 19-ročný študent, na ktorého zaútočil jeho spolužiak pochádzajúci z Maroka. Ten je podozrivý vraždy a preveruje sa aj obvinenie z úmyselného zabitia vraždy. Ich spolužiaci vypovedali, že Maročan nosil do školy nože a vyhrážal sa ostatným.
V meste Sora bol v piatok po hádke pred školou napadnutý nožom 17-ročný mladík. Rovnako starý útočník mu držal nôž pri krku a spôsobil mu povrchové zranenie. Z miesta činu utiekol, no podarilo sa ho zadržať. K činu sa priznal a nôž odovzdal. Podľa vyšetrovateľov sa obeť a páchateľ nepoznali a hádka vznikla kvôli malichernej záležitosti.
Znepokojenie zo stupňujúceho sa násilia medzi mladými ľuďmi vyjadril aj taliansky minister školstva Giuseppe Valditara, ktorý má v úmysle povoliť inštalovanie detektorov kovov v obzvlášť problémových školách.
