Talianska vláda predĺžila núdzový stav do konca marca

Rím 14. decembra (TASR) - Talianska vláda predĺžila do 31. marca 2022 núdzový stav súvisiaci s pandémiou covidu. Oznámil to v utorok úrad premiéra Maria Draghiho po rokovaní vládneho kabinetu, informovala agentúra DPA.



Vláda prostredníctvom dekrétu predĺžila platnosť osobitných právomocí civilnej ochrany a tiež komisára pre pandémiu Francesca Figliuola, ktorý okrem iného koordinuje aj očkovaciu kampaň.



Núdzový stav zaviedla v januári 2020 vláda predchádzajúceho premiéra Giuseppeho Conteho. Dekrét o núdzovom stave môže platiť najviac rok.



Do konca marca ostávajú v platnosti aj pravidlá týkajúce sa povinnosti preukazovať sa v rôznych situáciách covidpasom.



Pandemická situácia v Taliansku sa v uplynulých týždňoch postupne zhoršuje. Za predchádzajúci deň zaznamenali takmer 20.700 nových prípadov infekcie koronavírusom a 120 súvisiacich úmrtí.