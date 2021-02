Talianska vláda predĺžila zákaz cestovania medzi regiónmi do 27. marca

Rím 22. februára (TASR) - Zákaz cestovania medzi jednotlivými regiónmi v Taliansku bol z dôvodu epidémie COVID-19 predĺžený o ďalší mesiac - do 27. marca. Výnimka zo zákazu platí v prípade cestovania za prácou a vo výnimočných situáciách.



Toto rozhodnutie prijala v pondelok nová vláda premiéra Maria Draghiho, ktorá sa moci ujala 13. februára. Ide o prvé rozhodnutie tejto vlády, ktoré sa týka manažovania opatrení proti šíreniu koronavírusu.



Informovala o tom agentúra DPA, ktorá pripomenula, že na celom území Talianska je povinnosť mať nos a ústa prekryté rúškom a platí aj celoštátny zákaz vychádzania po 22.00 h.



Odborníci v Taliansku sú znepokojení rozšírením britského variantu koronavírusu SARS-CoV-2 a požadujú prísnejšie reštriktívne opatrenia. Draghiho vláda však zatiaľ na tento krok nepristúpila.



Sprísnenie karanténnych opatrení však Draghiho kabinet nevylúčil, ak by sa situácia ďalej výrazne zhoršovala. Ubezpečil tiež, že o akýchkoľvek zmenách bude informovať včas.



Prísľub o včasnom informovaní o zmenách je reakciou na pobúrenie správcov lyžiarskych areálov, keď bolo nedávno rozhodnutie o otvorení stredísk v žltých zónach - v tom čase šlo väčšinu regiónov v Taliansku - zrušené necelých 24 hodín pred ich otvorením. Celý tento turistický sektor tým utrpel veľké finančné straty.



V Taliansku platí trojstupňový systém, v súlade s ktorým sú jednotlivé oblasti zaradené do žltých, oranžových alebo červených zón, a to v závislosti od rizika prenosu nákazy v nich. Ministerstvo zdravotníctva pritom môže meniť stupeň rizika v jednotlivých regiónoch na základe údajov zverejňovaných každý piatok.



DPA spresnila, že v červených zónach - s vysokým rizikom nákazy koronavírusom - sú ľudia povinní, pokiaľ je to možné, zostať doma. Podľa novej vyhlášky sú súkromné návštevy v týchto zónach tiež do 27. marca zakázané.



V žltých zónach - s miernym epidemiologickým rizikom - je možné cestovať v rámci regiónu, kde má občan trvalý pobyt.



Taliansko bolo prvou európskou krajinou, ktorá pred rokom čelila pandémii ochorenia COVID-19. Koronavírusom SARS-CoV-2 sa v Taliansku infikovalo 2,7 milióna ľudí. Infekcii a jej následkom podľahlo viac ako 93.000 chorých. V nedeľu do bilancie epidémie v Taliansku pribudlo viac ako 13.000 infikovaných.



Po čiastočnom lockdowne cez vianočné a novoročné sviatky talianska vláda začiatkom februára zmiernila reštriktívne opatrenia, ale nárast výskytu nových variantov koronavírusu SARS-CoV-2 opäť vyvolal obavy, pričom v niekoľkých provinciách v strednom Taliansku vyhlásili lokálne lockdowny.