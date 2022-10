Talianska vláda prijala novú stratégiu pre komunitu LGBT+

Rím 7. októbra (TASR) - Dosluhujúca talianska vláda prijala nový plán pre oblasť práv komunity LGBT+. Stalo sa tak krátko pred odovzdaním moci pravicovej vláde, ktorá sľubuje, že bude v sociálnej oblasti konzervatívnejšia, informovala v piatok agentúra Reuters.



Cieľom 30-stranovej Národnej stratégie pre komunitu LGBT+ na roky 2022-25, ktorá bola oficiálne schválená 6. októbra, je bojovať proti diskriminácii lesieb, gejov, bisexuálnych a transrodových osôb v školách, na univerzitách, v nemocniciach, vo väzniciach, v športových kluboch a na pracoviskách.



Podľa Reuters dokument obsahuje sériu odporúčaní a opatrení vrátane kurzov zameraných na informovanosť o LGBT+ pre učiteľov, lekárov, policajtov a väzenskú stráž, monitorovanie homofóbnych vyjadrení v médiách a doplnenie konkrétnych ustanovení proti diskriminácii LGBT+ do pracovných zmlúv platných na území Talianska.



Ministerka pre rovnosť príležitostí Elena Bonettiová v rozhovore pre Reuters uviedla, že prijatá stratégia má len málo spoločného s ideológiou. "Boli sme veľmi konkrétni," dodala.



Napriek, že dokument podľa odstupujúcej vlády nie je kontroverzný, narazil na kritiku u predstaviteľov postfašistickej strany Bratia Talianska (FdI), ktorá vyhrala nedávne predčasné voľby aj na základe sľubov, že bude brániť tzv. "tradičnú rodinu" a odolávať "LGBT loby".



Isabella Rautiová, hovorkyňa FdI pre rovnosť príležitostí, rodinné záležitosti a "hodnoty, o ktorých sa nedá vyjednávať", označila za nesprávne, aby dosluhujúca vláda zaväzovala budúci kabinet prijatím viacročného plánu.



Bonettiová, centristka zo strany Živé Taliansko (Italia Viva - IV) expremiéra Mattea Renziho a bývalá členka združenia skautov, pripustila, že ten, kto ju v úrade vystrieda, by mohol ísť inou cestou. Vyjadrila však nádej, že "budúca vláda bude realizovať to, čo sme stanovili."



Líderka FdI Giorgia Meloniová, ktorá vedie pravicový blok zahŕňajúci stranu Liga vedenú Matteom Salvinim (LSP) a stranu Vpred Taliansko (FI) Silvia Berlusconiho, má koncom októbra prevziať funkciu po odchádzajúcom premiérovi Mariovi Draghim. Bude vôbec prvou ženou na poste talianskeho premiéra.



Meloniová už medzičasom vylúčila zrušenie existujúcich zákonov o právach komunity LGBT+ a interrupciách, ale odmietla možnosť ich rozšírenia. Jej strana je obzvlášť nepriateľsky naladená voči rodičovstvu osôb rovnakého pohlavia a tézam o tzv. rodovej premenlivosti (gender fluid).