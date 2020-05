Talianska vláda pripravuje ďalší balík na podporu firiem

Rím 10. mája (TASR) - Talianska vláda pripravuje nové opatrenia na podporu firiem zasiahnutých pandémiou nového koronavírusu. Rím zároveň plánuje získať v 2. polroku tohto roka prístup k financiám z fondu na obnovu európskej ekonomiky. Uviedol to taliansky minister hospodárstva Roberto Gualtieri.



"Štát je povinný intervenovať, aby ochránil a podporil zamestnancov a firmy. Nikto nechce štátom riadenú ekonomiku, ale intervencie s cieľom ochraňovať a zároveň stimulovať produkciu sú potrebné," povedal Gualtieri v rozhovore pre denník Il Messaggero.



Taliansko, ktoré patrí k najviac zasiahnutým krajinám novým koronavírusom s vyše 30.000 úmrtiami, očakáva, že ekonomika tento rok klesne minimálne o 8 %. Ak sa odhad potvrdí, bude to najvýraznejší pokles hospodárstva od skončenia 2. svetovej vojny.



Minulý mesiac vláda schválila balík mimoriadnych opatrení s cieľom zlepšiť prístup firiem k bankovým úverom, uviedla agentúra Reuters. Podľa ministra to však nestačí a sú potrebné ďalšie kroky.



Výdavky štátu na podporu ekonomiky by mali tento rok posunúť rozpočtový schodok na 10,4 % hrubého domáceho produktu (HDP). To je najvyšší deficit od začiatku 90. rokov 20. storočia.



Najnovšie opatrenia zahrnuté v balíku výdavkov v hodnote 55 miliárd eur by vláda mala oznámiť v najbližších dňoch. Počíta sa v ňom s grantmi a daňovými úľavami pre firmy, ale aj s príspevkami pre rodiny a ďalšími financiami na riešenie nezamestnanosti.



Gualtieri si veľa sľubuje aj od Fondu na obnovu Európskej únie. Uviedol, že sa pracuje na tom, aby fond bol funkčný v 2. polroku tohto roka a dostatočne veľký na to, aby umožnil opätovné naštartovanie ekonomiky. V súvislosti s fondom Gualtieri už pred niekoľkými dňami povedal, že je presvedčený, že Taliansko z neho získa minimálne 100 miliárd eur.