Talianska vláda privítala nemecko-francúzsky plán programu obnovy

Rím 18. mája (TASR) - Talianska vláda považuje nemecko-francúzsky plán programu obnovy v hodnote 500 miliárd eur na podporu ekonomiky oslabenej koronakrízou za krok správnym smerom, uviedli viaceré talianske médiá s odvolaním sa na vládne zdroje. Rím si však myslí, že program by mohol byť väčší.



Suma 500 miliárd eur by mohla byť začiatkom objemnejšieho fondu obnovy v rámci európskeho rozpočtu, citovala tlačová agentúra Ansa názor vlády premiéra Giuseppe Conteho. Minister pre európske záležitosti Enzo Amendola sa vyjadril podobne.



Nemecko a Francúzsko predtým predstavili spoločný plán programu obnovy pre regióny a odvetvia najzasiahnutejšie kronakrízou. Európska únia (EÚ) by mala potrebné peniaze získať na kapitálovom trhu, ktoré by mali byť zaradené do viacročného rozpočtového rámca Únie. Pomoc by mala mať podobu dotácií, nie úverov. Plán v pondelok spoločne predstavili nemecká kancelárka Angela Merkelová a francúzsky prezident Emmanuel Macron.



Vysoko zadlžené Taliansko, ktoré patrí medzi krajiny najzasiahnutejšie pandémiou nového koronavírusu, vkladá veľké nádeje do fondu obnovy. Rím tiež dlho a naliehavo tlačil na emisiu spoločných dlhopisov, takzvaných koronabondov.



Predloženie plánu Nemecka a Francúzska už malo prvý pozitívny vplyv, keď spôsobilo pokles nákladov na obsluhu talianskeho dlhu. Výnosy talianskych vládnych dlhopisov padli na najnižšiu úroveň za vyše mesiaca.



Výnosy 10-ročných dlhopisov klesli o 18 bázických bodov na 1,67 % a zaznamenali najprudšie denné zníženie od konca marca. Riziková prirážka na talianske 10-ročné dlhopisy voči nemeckým sa zmenšila na 211 bázických bodov, čo bolo najmenej od 28. apríla.