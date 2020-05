Talianska vláda sa obáva vypuknutia nepokojov v dôsledku koronakrízy

Rím 25. mája (TASR) - Talianska vláda sa v dôsledku pandémie nového koronavírusu a z nej vyplývajúcej krízy obáva vypuknutia nepokojov v krajine. Informovala o tom v pondelok agentúra APA.



"Musíme sa postarať o to, aby boli podporné opatrenia rýchlo zavedené. Inak hrozí, že sa občania (Talianska) rozhnevajú a tomu musíme zabrániť," povedala v nedeľu večer v rozhovore pre verejnoprávnu televíziu RAI 2 talianska ministerka vnútra Luciana Lamorgeseová.



Mimoriadne veľkému tlaku čelia reštaurácie, pizzerie či pohostinstvá: až 92 percent z nich totiž vyjadrilo nespokojnosť s príjmami počas prvého týždňa od uvoľnenia prísnych opatrení. Na negatívne dôsledky obmedzení spojených s pandémiou COVID-19 sa sťažujú aj kaderníctva a kozmetické salóny, ako vyplýva z údajov zväzu obchodníkov Confcommercio.



Taliansko spustilo v pondelok ďalšie uvoľnenia obmedzení - takmer vo všetkých regiónoch krajiny sa otvorili za prísnych opatrení športové strediská a plavárne. V športových halách je potrebné dodržiavať najmenej dvojmetrový odstup a na plavárňach je povolená len jedna osoba na sedem metrov štvorcových. Prístroje na športoviskách sa musia po každom použití vydezinfikovať.



Výnimku predstavuje Lombardsko, ktoré bolo najviac postihnutou oblasťou v Taliansku. Spomínané zariadenia sa tam otvoria až 31. mája. Do konca mája zostanú zatvorené aj mestské kúpaliská v Bologni.



Talianska vláda chce kontrolovaním dodržiavania bezpečnostných opatrení v "druhej fáze" poveriť 60.000 "civilných asistentov". Takýmito asistentmi sa majú stať dobrovoľne nezamestnaní, ako aj osoby so základným príjmom, uviedol minister pre regióny Francesco Boccia.