Talianska vláda schválila nové opatrenia, Draghi vyzval na očkovanie

Rím 22. júla (TASR) - Talianska vláda schválila nové opatrenia v boji proti pandémii koronavírusu. Vstup do vnútorných priestorov reštaurácií, barov, kín alebo posilňovní bude možný len s covidpasom. Diskotéky budú aj naďalej zatvorené. Informovala o tom agentúra ANSA.



Nové pravidlá by mali podľa agentúry Reuters začať platiť od 6. augusta. Covidpas bude potvrdzovať, že osoba dostala najmenej jednu dávku vakcíny proti covidu, alebo prekonala chorobu v predchádzajúcom polroku. Návšteva prevádzok bude možná aj s negatívnym testom na koronavírus nie starším ako 48 hodín. Novinárov o tom informoval taliansky premiér Mario Draghi.



"Covidpas je nevyhnutný, ak chceme nechať podniky otvorené," vyhlásil Draghi podľa agentúry Reuters. "Výzvy, aby sa ľudia nedali zaočkovať, sú výzvami, aby ľudia zomierali. Ak sa nezaočkujete, ochoriete a zomriete, alebo kvôli vám zomrú iní ľudia," pokračoval Draghi.



Nový dekrét talianskej vlády musí ešte schváliť tamojší parlament. Dokument tiež predpokladá ďalšie predĺženie núdzového stavu v krajine do konca roka, uvádza ANSA.