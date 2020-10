Talianska vláda schválila povinné nosenie rúšok vonku

Rím 7. októbra (TASR) - Talianska vláda rozhodla v stredu o zavedení povinného nosenia tvárových rúšok vo vonkajších priestoroch. Toto nariadenie, ktoré je súčasťou opatrení proti šíreniu nového koronavírusu, schválil kabinet spolu s predĺžením núdzového stavu do 31. januára 2021, informovala agentúra DPA.



Celoštátne nariadenie povinného nosenia rúšok vo vonkajších priestoroch nadobudne platnosť neskôr v priebehu dňa, vyplýva zo správy, odvolávajúcej sa na hovorcu vlády. Núdzový stav bol v krajine dosiaľ vyhlásený do 15. októbra.



"Tvárové rúška musíte nosiť vždy" okrem "izolovaných situácií", keď ste sami v parku, povedala námestníčka ministra zdravotníctva Sandra Zampová pre verejnoprávnu televíziu RAI.



Výnimku podľa nej budú mať napríklad deti vo veku do šesť rokov alebo ľudia s postihnutiami alebo zdravotnými ťažkosťami nezlučiteľnými s nosením rúšok.



Nosenie rúšok bolo dosiaľ v Taliansku povinné pri vonkajších aktivitách vo viacerých regiónoch vrátane Sicílie, Kampánie, ktorej metropolou je Neapol, a Lazia s hlavným mestom Rímom.



Talianske úrady sprísňujú protivírusové opatrenia po náraste denných počtov novoinfikovaných, ktoré dosiahli najvyššiu úroveň od konca apríla.



V utorok v krajine zaevidovali ďalších 2677 prípadov nákazy za posledných 24 hodín, ktorých celkový počet sa zvýšil na 330.263. Počet úmrtí stúpol o 28 na celkovo 36.030.