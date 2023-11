Talianska vláda schválila reformu, premiéra budú voliť občania priamo

Rím 3. novembra (TASR) - Talianska vláda premiérky Giorgie Meloniovej v piatok schválila návrh spornej reformy volebného systému. Zmenou ústavy, ktorá predpokladá priamu voľbu predsedu vlády, chce Meloniová skoncovať s chronickou politickou nestabilitou v krajine. TASR správu prevzala z agentúry AFP a AP.



V prípade schválenia reformy by si občania volili premiéra na obdobie piatich rokov tak, aby sa časovo zhodovalo s funkčným obdobím parlamentu. Podľa súčasných pravidiel si voliči vyberajú iba politickú stranu alebo koalíciu, osoba premiéra sa určuje až po voľbách podľa ich výsledkov a na základe parlamentných spojenectiev.



Návrh predpokladá, že politická strana alebo koalícia víťazného kandidáta na predsedu vlády po voľbách automaticky dostane najmenej 55 percent kresiel v oboch komorách parlamentu.



Ak by zvolený šéf vlády z nejakého dôvodu nemohol pokračovať vo funkcii, prezident by musel namiesto neho dosadiť iba osobu, ktorá je súčasťou vládnucej parlamentnej väčšiny. V prípade nezískania dôvery parlamentu pre takúto vládu by hlava štátu musela parlament rozpustiť a zvolať predčasné voľby.



Taliansky prezident by zároveň stratil určité právomoci, ako napríklad možnosť vymenovania úradníckej vlády.



Meloniovej vláda je v Taliansku v poradí siedmou v priebehu posledných desiatich rokov. Táto skutočnosť by podľa premiérky mala byť dôvodom na zmenu ústavy.



"Považujem to za matku všetkých reforiem, ktoré sa dajú v Taliansku uskutočniť," vyhlásila Meloniová.



Celkovo sa v Taliansku v priebehu uplynulých 78 rokov vystriedalo takmer 70 rôznych vlád. Volebná reforma by takémuto častému striedaniu vlád, ktorých funkčné obdobia trvali v niektorých prípadoch iba pár týždňov či mesiacov, mala zabrániť.



Ako pripomína agentúra DPA, akákoľvek úprava ústavy si vyžaduje schválenie dvojtretinovou väčšinou v oboch komorách talianskeho parlamentu. Vládna koalícia nedisponuje v parlamente dvojtretinovou väčšinou, a teda by sa musela snažiť získať podporu opozície.



Podľa agentúry Reuters sa dve hlavné opozičné strany – stredoľavá Demokratická strana (PD) i Hnutie piatich hviezd (M5S) – už vyslovili, že návrh nepodporia. Jedine centristická strana Italia Viva avizovala, že by mohla zahlasovať v prospech vládneho návrhu.



V prípade, že poslanci reformu odmietnu, Meloniová chce o nej usporiadať referendum.