Talianska vláda schválila reformu súdnictva potrebnú na financie z EÚ

Rím 29. septembra (TASR) - Talianska vláda v stredu definitívne schválila rozsiahlu justičnú reformu, ktorá bola podmienkou pre čerpanie prostriedkov z tzv. ozdravného fondu Európskej únie. Oznámilo to talianske ministerstvo spravodlivosti.



Agentúra Reuters uvádza, že ide o jednu z najkontroverznejších reforiem prijatých počas mandátu dosluhujúceho premiéra Maria Draghiho. Jej hlavným cieľom je urýchliť neslávne známe pomalé súdne konania v tejto krajine, ktoré odrádzajú zahraničných investorov.



Európska komisia podmienila časť z 200 miliárd, ktoré má Taliansko dostať z Bruselu v rámci ozdravného plánu obnovy po pandémii, práve výrazným skrátením tamojších súdnych procesov v nasledovných piatich rokoch, konkrétne o 25 percent v trestných a o 40 percent v civilných veciach.



Na uvoľnenie zmienených finančných prostriedkov z EÚ zároveň musela reforma vstúpiť do platnosti do konca roka.