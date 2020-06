Talianska vláda zakázala využívanie horných priehradiek v lietadle

Rím 26. júna (TASR) - Pasažieri v lietadlách cestujúci do Talianska alebo z neho nebudú môcť využívať batožinový priestor umiestnený nad ich hlavami. Národný podnik pre civilné letectvo (ENAC) ho vyhlásil za zdravotné riziko z dôvodu obáv zo šírenia koronavírusu, píše agentúra AFP.



Nové pravidlo vyplýva z vládneho nariadenia. Cestujúci budú podľa neho môcť do lietadla nastúpiť iba s malou príručnou batožinou, ktorá sa zmestí pod sedadlo.



Cieľom je predísť blízkemu kontaktu medzi pasažiermi a obmedziť pohyb na palube.



Cestujúci si nebudú musieť priplácať za batožinu, ktorá namiesto priestoru nad ich hlavami pôjde do podpalubia, dodal ENAC.



Taliansky zväz na ochranu spotrebiteľov Codacons vládne nariadenie privítal. Pomôže podľa neho "vyhnúť sa chaosu, ktorý niekedy v lietadle nastáva, keď pasažieri umiestňujú svoju batožinu do horných priehradiek".