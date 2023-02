Talianske banky zrušia v priebehu nasledujúcich 7 rokov 27 % pobočiek

Miláno 15. februára (TASR) - Počet bankových pobočiek v Taliansku má do roku 2029 klesnúť na približne 16.000 z 22.000 v minulom roku, keďže zákazníci čoraz viac využívajú digitálne bankovníctvo. Uviedla to v stredu poradenská spoločnosť Deloitte. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Deloitte v správe o digitálnom pokroku bánk predpovedá, že on-line bankovníctvo v Taliansku v nasledujúcich siedmich rokoch stúpne na 60 % zo 45 % v roku 2022.



Spoločnosť zoradila veriteľov v rámci svojho rebríčka na základe "skóre zrelosti digitálneho bankovníctva (DBM)", teda od od "digitálnych oneskorencov až po digitálnych šampiónov".



Celkovo sa rozsah digitálneho bankovníctva v krajine zlepšil oproti roku 2018, uviedla Deloitte, podľa ktorej k tomu prispelo široké spektrum digitálnych služieb.



"Digitálni šampióni majú tiež lepšiu finančnú výkonnosť so zvýšením návratnosti vlastného kapitálu o 1,5 percentuálneho bodu v porovnaní s ostatnými hráčmi na trhu," dodal Manuel Pincetti z Deloitte Digital.