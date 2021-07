Talianske Jesolo chce prilákať najmä Rakúšanov

Jesolo 3. júla (TASR) - Jesolo, jedna z najobľúbenejších talianskych dovolenkových destinácií Rakúšanov, hlási pozitívny vstup do letnej sezóny. Hotely vďaka uvoľňovaniu pandemických opatrení evidujú medziročný nárast rezervácií, pričom od 15. mája do 30. júna tvorili Rakúšania 21,6 % všetkých dovolenkárov.



"Situácia je uspokojivá, no musíme byť opatrní. Jediné reštriktívne opatrenie alebo rozhodnutie našej vlády či iných krajín postačia na to, aby ohrozili tento trend," povedal pre agentúru APA šéf lokálneho hotelierskeho združenia AJA Alberto Maschio. Na druhej strane by sa situácia mohla vrátiť do normálu a hotely majú stále nádej na vypredané izby.



"Máme menej last minute rezervácií, no o to viac strednodobých. To dokazuje dôveru hostí k našej destinácii a k schopnosti ponúknuť bezpečnú dovolenku," dodal Maschio. Jesolo sa snaží prilákať čo najviac Rakúšanov vzhľadom na ich kúpnu silu. "Rakúski a nemeckí dovolenkári majú v priemere o 20 % vyššiu kúpnu silu než Taliani. Našťastie sa nám rakúski hostia v časoch pandémie neobrátili chrbtom. Mnohí naši rakúski hostia tu dovolenkujú dlhé roky a stali sa našimi priateľmi. Vzťahy medzi Rakúskom a Talianskom predstavujú viac než len geografickú blízkosť," dodal šéf AJA.



Jesolské hotely nepožadujú od návštevníkov GreenPass. Testuje sa priamo na mieste a tamojšia správa pri tom dovolenkárom pomáha. Mestu ide predovšetkým o spríjemnenie pobytu či účasti na konferenciách v Benátkach a ich okolí.