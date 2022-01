Talianske ľavicové strany bojkotovali voľbu prezidenta

Predsedníčka talianskeho Senátu Maria Elisabetta Albertiová Casellatiová počas piateho kola hlasovania v dolnej komore talianskeho parlamentu v Ríme 28. januára 2022. Foto: TASR / AP

Rím 28. januára (TASR) - Poslanci talianskeho parlamentu ani v piatok nezvolili nástupcu úradujúceho prezidenta Sergia Mattarellu. V doobedňajšom piatom kole hlasovania sa ľavicový blok zdržal hlasovania na protest proti kandidátke navrhnutej stredopravicovými stranami. Šieste kolo zlyhalo ešte pred svojím začiatkom, keďže pravica sa v reakcii na predošlý bojkot zo strany ľavice rozhodla nehlasovať, informovala agentúra AFP.Predsedníčka Senátu Maria Elisabetta Casellatiová, ktorá je členkou strany Vpred Taliansko (Forza Italia) bývalého premiéra Silvia Berlusconiho, získala v piatok dopoludnia len 382 hlasov, pričom na zvolenie bola potrebná jednoduchá väčšina 505 hlasov z 1009 voliteľov. Ak by bola zvolená, išlo by o prvú ženu na poste hlavy štátu v Taliansku. V tomto kole hlasovania sa 406 voliteľov zdržalo a 46 z 530 platných odovzdaných hlasov získal 80-ročný Mattarella, ktorý však opakovane vylúčil pokračovanie vo funkcii.Ľavica kritizovala, že Forza Italia spoločne s protiimigračnou Ligou Severu Mattea Salviniho a krajne pravicovou stranou Bratia Talianska (FdI) sa rozhodli podporiť konzervatívnu političku známu svojím postojom proti interrupciám či zväzkom osôb rovnakého pohlavia. Tento výber nazvaliStredoľavicová Demokratická strana (PD) a populistické Hnutie piatich hviezd (M5S), ktoré je najväčšou stranou v parlamente, preto hlasovanie bojkotovali.povedal novinárom líder M5S a bývalý premiér Giuseppe Conte.Za najvhodnejšieho kandidáta sa považoval súčasný predseda vlády Mario Draghi, avšak jeho šance v posledných dňoch klesli pre obavy, že jeho odchod z tohto postu by mohol destabilizovať situáciu v koalícii a dokonca vyvolať predčasné voľby.Voľba prezidenta sa začala ešte v pondelok, pričom v prvých troch kolách bola na zvolenie potrebná dvojtretinová väčšina hlasov. Ďalšie kolá voľby budú nasledovať i v sobotu.