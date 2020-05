Talianske letiská obnovia prevádzku 3. júna, pustia aj turistov

Rím 20. mája (TASR) - Letiská v Taliansku obnovia svoju prevádzku 3. júna. Od tohto termínu bude v Taliansku povolené vnútroštátne cestovanie a do krajiny budú môcť prichádzať aj zahraniční turisti. Oznámila to v stredu talianska ministerka dopravy Paola De Micheliová, informuje agentúra DPA.



Občania krajín EÚ nebudú od 3. júna musieť po vstupe do Talianska ísť do povinnej karantény.



Taliansko, ktoré je považované za ohnisko nákazy koronavírusu v Európe, zaviedlo 10. marca prísne obmedzenia pohybu, aby predišlo ďalšiemu šíreniu vírusu. Opatrenia však už začalo uvoľňovať, pričom od pondelka sa mohli znovu otvoriť reštaurácie, bary, múzeá, knižnice a väčšina obchodov. Tento týždeň sa obnovili aj niektoré vnútroštátne vlakové spojenia.



Viacerí starostovia miest a obcí však pohrozili, že bary či pohostinstvá opäť zavrú. Reagovali na medializované fotografie davov ľudí, ktorí sú v utorok večer zaplavili tieto zariadenia, pričom mnohí z nich na tvárach nemali rúška.



Na opatrnosť vyzýval aj taliansky premiér Giuseppe Conte, podľa ktorého "teraz nie je čas na pouličné večierky". "Inak začne (epidemická) krivka opäť stúpať," varoval.



Za uplynulých 24 hodín zaznamenali v Taliansku 161 nových úmrtí na ochorenie COVID-19, ktoré spôsobuje nový koronavírus, čím sa celkový počet obetí zvýšil na 32.330, informuje denník The Guardian s odvolaním sa na najnovšie údaje civilnej ochrany.



Denný prírastok je tak o jedno úmrtie nižší než v utorok. Oproti predošlému dňu sa znížil aj počet nových prípadov infekcie - kým v utorok ich bolo 813, v stredu len 665.



V Taliansku od začiatku pandémie zaznamenali 227.364 prípadov nákazy koronavírusom, pričom v tomto čísle sú zahrnuté obete, aktívne prípady aj vyliečení pacienti. Momentálne je infikovaných 62.752 osôb, z ktorých 676 je hospitalizovaných na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS). Z ochorenia COVID-19 sa dosiaľ vyliečilo 132.282 osôb.